Schon lange hebt die Arbeitsgemeinschaft Notfall- und Katastrophenpharmazie (AG KatPharm) der Deutschen Pharma­zeutischen Gesellschaft die Notwendigkeit eines Notfallplans für die Apotheke hervor, der auch deren Stromversorgung berücksichtigt. Bereits im Jahr 2017 wurden im Rahmen des DAZ-Artikels „Wenn der Strom ausfällt“ (DAZ 2017, Nr. 2, S. 22) notwendige Handlungsschritte erläutert und sinnvolle Maßnahmen für die Umsetzung genannt. Aufgrund der aktuell angespannten Lage wird in der aktuellen AZ nochmals auf die Einbindung des Themas Energieversorgung im Notfallmanagement der Apotheke hingewiesen und es werden Impulse gegeben, wie erste Schritte konkret aussehen können. Wichtig ist immer die Betrachtung der indi­viduellen Apotheke, weshalb keine Checkliste zum Abhaken vorgelegt wird, sondern vielmehr der Anstupser erfolgt, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen.

Digitalisierung treibt Bedeutung der Stromversorgung

In den letzten Jahren ist durch die zunehmende Digitalisierung des Gesundheitswesens der Stellenwert der Energieversorgung nochmals deutlich gewachsen. Hierbei kann die Apotheke jedoch nicht als losgelöster Leuchtturm betrachtet werden, vielmehr müssen Schnittstellen besonders berücksichtigt werden. Denn selbst eine perfekt geplante Notstrom­versorgung der eigenen Apotheke kann nicht sicherstellen, dass im Falle eines Stromausfalls zum Beispiel die Kommunikation auf digitalem Wege nach außen (Großhandel, Arztpraxen, zu versorgende Einrichtungen) nicht massiv beeinträchtigt wird.

War in der Flutkatastrophe von Ahrweiler im vergangenen Jahr der Stromausfall eine Begleiterscheinung der Hochwassersitua­tion, so fiel in Dresden und im Umkreis von bis zu 50 Kilometer im September 2021 ohne einen solchen Anlass großflächig der Strom aus. Ursache war vermutlich ein Ballon, der in ein Umspannwerk geflogen war. 300.000 Haushalte waren zwischen wenigen Minuten und mehreren Stunden ohne Strom. Auch etliche Apotheken waren betroffen.