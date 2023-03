Ein koreanisches Forschungsteam hat das Interaktionspotenzial von Paxlovid, genauer gesagt dessen Bestandteile Nirmatrelvir und Ritonavir, mit einem mathematischen Modell analysiert: Das Programm DeepDDI2 bedient sich einer speziellen Methode des maschinellen Lernens (deep learning) und gilt als leistungsfähig: 113 Interaktionstypen (beispielsweise verminderter Abbau oder verringerte Serumkonzentration eines Wirkstoffes) von Paxlovid mit 2248 Arzneimitteln wurden damit von der Forschungsgruppe untersucht, wie es in der Veröffentlichung der Studie in „Biophysics and Computational Biology“ heißt.

In das Programm werden Molekülstrukturen eingegeben, die dann verrechnet werden. Mögliche Interaktionen werden dann für Menschen lesbar ausgegeben. Außerdem werden bei Wirkstoffen mit erhöhtem Interaktionsprofil alternative Arzneistoffe vorgeschlagen, die ein günstigeres Verhältnis zueinander aufweisen.