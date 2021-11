Pfizers Paxlovid verhindert schwere Verläufe

89 Prozent weniger Krankenhauseinweisungen oder Tod als unter Placebo: Pfizers orales antivirales COVID-19-Arzneimittel Paxlovid™ (PF-07321332; Ritonavir) scheint den am 5. November bekanntgegebenen positiven Zwischenergebnissen der EPIC-HR-Studie zufolge gut zu wirken. „EPIC-HR” steht dabei für „Evaluation of Protease Inhibition for COVID-19 in High-Risk-Patients”: Pfizer möchte in dieser Phase-2/3-Studie (randomisiert, doppelblind) mehr über die Sicherheit und Wirksamkeit von Paxlovid™ zur Behandlung von mit SARS-CoV-2-Infizierten (nicht hospitalisiert) erfahren, die ein hohes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf aufweisen. Das Ziel der Studie, der primäre Endpunkt, ist der Anteil der Teilnehmer mit COVID-19-bedingter Krankenhauseinweisung oder Tod durch jegliche Ursache.