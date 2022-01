Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des oralen COVID-19-Arzneimittels Paxlovid. Das Mittel des US-Herstellers Pfizer, das Nirmatrelvir und Ritonavir enthält, könne bei erwachsenen Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern, teilte die EMA am Donnerstag in Amsterdam mit. Paxlovid könnte das erste zugelassene Mittel gegen COVID-19 sein, das oral eingenommen werden kann. Lagevrio (Molnupiravir) – ein weiterer oral einzunehmender Kandidat, der ebenfalls schwere Verläufe bei Risikopatienten verhindern soll – ist bislang noch nicht zugelassen, kann aber aufgrund von Sonderregeln schon verschrieben und in der Apotheke abgegeben werden.