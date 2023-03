Während in der Fachinformation von beispielsweise Novalgin Tropfen der Warnhinweis steht, dass die zusätzliche Gabe von Metamizol zu Methotrexat (MTX) die Hämatotoxizität von MTX insbesondere bei älteren Patienten verstärken kann, taucht dieser Hinweis in der Fachinformation von Methotrexat gar nicht auf. Europäischen Pharmakovigilanz-Daten aus den Jahren 1985-2017 zufolge ist aber die Komedikation mit MTX bei Metamizol-Gabe tatsächlich der wichtigste Auslöser der gefürchteten Agranulozytose. Es wäre also gut, wenn in beiden Fachinformationen auf die Wechselwirkung hingewiesen würde.

Nun macht das „Arznei-Telegramm“ auf eine weitere, kaum bekannte Wechselwirkung aufmerksam – zwischen MTX und Valproinsäure: In deutschen Fachinformationen habe die Redaktion keinen Hinweis auf diese Wechselwirkung gefunden, heißt es. Allerdings weist die neuseeländische Arzneimittelbehörde Medsafe aktuell auf diese Interaktion zwischen dem Antiepileptikum Valproinsäure und dem krankheitsmodifizierenden antirheumatischen Arzneimittel Methotrexat hin (Disease-modifying antirheumatic drug, DMARD).