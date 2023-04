MTX-Schulungsmaterial bei vielen Apothekern kaum bekannt

Auch wenn es also noch keine neuen Sicherheitsmaßnahmen gibt, passt der hier dargestellte Ausschnitt der Ergebnisse ins Bild, dass dem behördlich genehmigten Schulungsmaterial (auch) in Deutschland noch mehr Aufmerksamkeit zukommen könnte. Denn erst kürzlich zeigte eine andere Untersuchung von Embryotox, dass auch bei Valporat sowohl in der Arztpraxis als auch bei den Patientinnen große Wissenslücken hinsichtlich des Schulungsmaterials existieren. DAZ-Leser:innen können ihr Wissen dazu und zu MTX in der Serie „Die Blaue Hand“ auffrischen.