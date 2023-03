Am 28. Februar hat der ABDA-Gesamtvorstand zehn Forderungen beschlossen, mit denen sich die Berufsorganisation an die Politik wendet. Insbesondere die deutlichen Honorarforderungen haben in der Berufsöffentlichkeit für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die ABDA hat ihre jahrelange Zurückhaltung aufgegeben. Sie hat allerdings in ihrem Forderungskatalog kaum Hintergründe dargestellt. Darum soll hier ein etwas tieferer Blick erfolgen.