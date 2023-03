Allerdings fehlen dabei Kriterien für strukturschwache städtische Gebiete und es drohen Lücken und Fehlanreize, beispielsweise bei Apotheken, die in einer Richtung an ländliches und in der entgegengesetzten Richtung an dichter besiedeltes Gebiet angrenzen. Außerdem sollte die Doppelnatur der Versorgung berücksichtigt werden. Gute Versorgung heißt nicht nur, eine Apotheke erreichen zu können, sondern auch ein stabiles Netzwerk von Apotheken mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Wettbewerb untereinander zu unterhalten. Darum erscheinen weitere Apotheken förderungswürdig. Um solche Apotheken zu identifizieren, können zusätzliche entfernungsabhängige Kriterien betrachtet oder förderungsbedürftige Gebiete ausgewählt werden. Darum geht es im Beitrag in der DAZ.