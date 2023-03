Mit dem UPD-Gesetz wird darüber hinaus in erster Linie die Unabhängige Patientenberatung Deutschland reformiert. Bislang musste die Trägerschaft für die unabhängige Beratungsstelle in regelmäßigen Abständen neu ausgeschrieben werden. Nun soll die Institution in eine privatrechtliche Stiftung überführt werden, was ihr nicht zuletzt Kontinuität verschaffen soll. Errichten und finanzieren soll diese Stiftung der GKV-Spitzenverband. Die PKV kann sich bei der Finanzierung beteiligen.

Überdies werden mit dem Gesetz die Regeln zur Blut- und Plasmaspende modernisiert, auch um das Spendenaufkommen zu erhöhen. So wird der Einsatz von telemedizinischen Verfahren bei der ärztlichen Betreuung der Blutspende ermöglicht. Zudem wird die Höchstaltersgrenze für Blutspender aufgehoben. Auch der Ausschluss von spendewilligen Personen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität wird verboten. Stattdessen erfolgt die Spenderauswahl künftig auf Grundlage einer individuellen, diskriminierungsfreien Risikobewertung.