BMG bittet um Retax-Verzicht

Mittlerweile hat BMG-Abteilungsleiter Thomas Müller auch einen Brief an den GKV-Spitzenverband geschrieben. In dem auf den gestrigen Mittwoch datierten Schreiben heißt es, dass der konkrete Zeitpunkt der Veröffentlichung des UPD-Gesetzes im Bundesgesetzblatt derzeit nicht bekannt sei, aber davon ausgegangen werde, „dass diese demnächst erfolgen wird“. Und Müller schreibt explizit: „Für den Zeitraum bis zur Veröffentlichung bitte ich Sie darauf hinzuwirken, dass die Krankenkassen von Retaxierungen absehen, wenn Apotheken nach den Übergangsregelungen verschriebene Arzneimittel austauschen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.“ An die ABDA ging dieser Brief in Kopie.

Schon am Dienstag hatten einige große Kassen gegenüber der DAZ signalisiert, dass ihnen der Wille des BMG bekannt sei und man auf Retaxierungen verzichte.