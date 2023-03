Am morgigen Dienstag will die ABDA in der Bundespressekonferenz nochmal alles auffahren, um die drohende Regelungslücke zu verhindern: Der 7. April ist nämlich das Ablaufdatum der SARS-CoV2-Arzneimittelversorgungsverordnung, deren erleichterte Abgaberegeln den Apotheken und Patienten und Patientinnen fast drei Jahre lang das Leben erleichtert haben. Verordnete Arzneimittel, die nicht vorrätig oder lieferbar waren und sind, können seit April 2020 ohne Retaxgefahr ausgetauscht werden. Ein Instrument, das sich in Zeiten der Lieferengpässe als wahrer Segen entpuppt hat.

Derzeit plant das Bundesgesundheitsministerium zwar eine Fortsetzung einer abgespeckten Version dieser Erleichterungen – allerdings wird das entsprechende Arzneimittel-Lieferengpass­bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) erst im Sommer in Kraft treten können.