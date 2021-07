Ist Herstellung und Abgabe von Gemischen in kleinen Mengen noch möglich?

Wird also jetzt in einer Apotheke ein bisher noch nicht gemeldetes gefährliches chemisches Gemisch oder ein Biozid-Produkt zum ersten Mal für die Abgabe hergestellt, muss für das Produkt ein UFI-Code erstellt und bei der Mitteilung an die ECHA angegeben werden. Allerdings ist dies relativ aufwendig .Die Abgabe solcher Meldungen wird damit in der Apothekenpraxis nur zu leisten sein, wenn Gemische in größerem Umfang hergestellt und abgegeben werden sollen. Nur dann stellt sich eine Routine ein, die den Aufwand rechtfertigt.