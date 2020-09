Antiseptische Mundspülungen als Rezeptur?

Chlorhexidindigluconat-Lösung 1,064 g Sorbitol-Lösung 70 % 36,0 g Pfefferminz-Farbmittel-Konzentrat „Blau“ (Vorschrift S.21.) 0,1 g Gereinigtes Wasser zu 100,0 g

Der Wirkstoff Chlorhexidin ist als Base nur wenig in Wasser löslich und wird daher in Form seines deutlich besser löslichen Salzes Chlorhexidindigluconat verarbeitet. Dieses ist bereits als wässrige Lösung (200 g/l) mit einer Dichte von 1,064 g/ml als Ausgangsstoff erhältlich. Der schlechte Geschmack des Chlorhexidins wird in Gurgellösungen durch Zugabe von Süßstoffen und Aromen versucht zu überdecken. Sorbitol gilt dabei bei vorübergehender Anwendung als nicht zahnschädigend. Das Farbmittelkonzentrat verleiht der Mundspüllösung neben dem ätherischen Öl zur Geschmacksverbesserung durch den Farbstoff Patentblau V eine schwache Blaufärbung.

Einfache Herstellung

Zur Zubereitung der Mundspüllösung können die einzelnen Bestandteile einfach in einem Becherglas mit Glasstab gemischt und in eine Glasflasche abgefüllt werden. Die Dosierung der Chlorhexidindigluconat-Lösung sollte dabei durch Einwiegen erfolgen, von einer volumetrischen Zugabe rät das NRF ab. Durch die antimikrobielle Eigenschaft des Wirkstoffs ist eine zusätzliche Zugabe eines Konservierungsstoffs nicht nötig.