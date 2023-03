WHO-Empfehlungen für den Grippeimpfstoff 2023/24

Nach mehrtägiger Beratung und Auswertung von Surveillance-Daten hat die Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO nun ihre Empfehlung für die Zusammensetzung des Grippeimpfstoffs für die Grippesaison 2023/24 veröffentlicht. Die Unterschiede zwischen dem „Neuen“ und dem „Alten“ halten sich in Grenzen – ausgetauscht wurde jeweils ein Stamm: Bei den eibasierten Impfstoffen wurde der Influenza-A-H1N1-Stamm Victoria 2570 gegen 4897 ausgetauscht. Bei den rekombinanten bzw. aus Zellkultur stammenden Impfstoffen ersetzt der Influenza-A-H1N1 Wisconsin 67 den zuvor enthaltenen 588. So lauten die Empfehlung für die Saison 2023/24 nun: