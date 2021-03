So sieht der Grippeimpfstoff 2021/22 aus

Für die kommende Saison unterscheiden sich – abgesehen von der Herstellungsmethode – die eibasierten von den zellkulturbasierten oder rekombinanten Vakzinen in einem Stamm: A(H1N1). In den weiterentwickelten Grippeimpfstoffen ist hier A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)-like virus enthalten. Auch in der vergangenen Saison war dies der einzige Unterschied zwischen den einzelnen Vakzinen, die zellkulturbasierte Vakzine enthielt in der aktuellen Saison 2020/21 A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-like virus.