Daten zur Wirksamkeit der saisonalen Grippeimpfstoffe liefern auch die CDC. Wie in Deutschland zirkulieren in den Vereinigten Staaten vor allem Influenza-A(H3N2)-Viren. Um die Passgenauigkeit der saisonalen Grippeimpfstoffe zu bestimmen, greift die CDC auf Seren von Frettchen zurück, die zuvor mit einem aktuellen Grippeimpfstoff geimpft worden waren, und prüft dann, wie gut die aktuell zirkulierenden Grippeviren von den Impfstoff-Antikörpern erfasst werden.

Nach Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollen saisonale Grippeimpfstoffe zwei Influenza-A-Viren (H3N2 und H1N1) sowie zwei B-Viren (Victoria- und Yamagata-Linie) enthalten. Je nach Herstellungsart – in Hühnereiern, in Zellkultur oder rekombinant – können sich die Impfstoffstämme gering unterscheiden, weswegen die CDC die Passgenauigkeit sowohl von ei- und zellkulturbasierten wie rekombinanten Grippeimpfstoffen prüft.