Seit September 2023 empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) allerdings, künftig nur noch trivalent gegen Influenza zu impfen. Denn seit März 2020 sind (aufgrund der COVID-19-Pandemie) keine natürlich auftretenden Viren der B/Yamagata-Linie mehr nachgewiesen worden. Seit Ende März empfiehlt auch die europäische Arzneimittelbehörde EMA, in allen Lebendimpfstoffen auf die B/Yamagata-Linie idealerweise ab der Saison 2024/2025 zu verzichten, da bei Lebendimpfstoffen theoretisch das Risiko besteht, die B/Yamagata-Linie wieder in die Bevölkerung einzuschleppen.

Dieser Empfehlung ist Fluenz®-Hersteller Astrazeneca nun offenbar zügig gefolgt. Bereits am 21. Mai hat die EMA Fluenz® (wieder) in einer trivalenten Zusammensetzung zur Zulassung empfohlen.