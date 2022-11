Apotheker sollen „Bürokratie-Monster“ benennen

Bei den Apotheker:innen dürfte die Kammer mit diesem Vorhaben offene Türen einrennen. So fordern zum Beispiel auch Simon und Gerrit Nattler im Interview mit dem AWA angesichts des anhaltenden Apothekensterbens, die „abstruse bürokratische Überregulierung“ zurückzufahren. Damit hätten Apotheker:innen wieder „genug Luft zum Atmen“. Auf Dauer führe kein Weg daran vorbei, die Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und digitalisieren. Beispielhaft verweisen sie auf die Präqualifizierung für 18.500 Apotheken, „die ja per se schon topqualifiziert sind“. Dies ist in den Augen der Nattler-Brüder „ein Unding“ und binde enorm viele Ressourcen.

Und auch in der Politik ist man zumindest vereinzelt auf die „Bürokratie-Monster“, die die ohnehin schon knappen Ressourcen binden, aufmerksam geworden. So hat das Büro von Robert Habeck (Grüne) in einem Schreiben an Schleswig-Holsteins Kammerpräsidenten Kai Christiansen erklärt, dass man vom Bundesgesundheitsministerium bis Ende September 2023 Vorschläge erwarte, wie sich die Bürokratie im Gesundheitswesen herunterschrauben lasse.