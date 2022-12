Jeder einzelne der winzigen Detektoren lässt sich dabei einem bestimmten Analyten zuordnen. Das funktioniert dadurch, dass spezifische Fängermoleküle auf den Ringen angebracht werden. Im Schlüssel-Schloss-Prinzip docken die in der Proben enthaltenen Analyte – also etwa bestimmte Elektrolyte wie Natriumionen – an den Detektor an. Die Veränderung in der optischen Resonanz des Mikrorings steht dabei in einem direkten Verhältnis zur Menge der angelagerten Moleküle – damit lässt sich nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ sehr genau eine Probe analysieren. Bereits kleinste Abweichungen in den optischen Eigenschaften lassen sich dabei messen und machen es so möglich, selbst aus einer minimalen Stoffmenge Konzentrationen mit hoher Genauigkeit zu detektieren.