Mit nur einem Tropfen Blut den Impfstatus bestimmen

Bei den SARS-CoV-2-Antigenen, die die Forscher verwendeten, handelte es sich unter anderem um S-Protein des Wuhan-Urtyps sowie um das NC-Protein (Nucelocapsid) des Virus beziehungsweise verschiedene Teilstücke der Proteine. Den so etablierten Test validierten die Forscher dann mit Blutproben, die aus der im Jahr 2020 in Neustadt am Rennsteig durchgeführten Corona-Studie „CoNAN“ stammten. Das Dorf in Nordthüringen war zu Beginn der Pandemie komplett unter Quarantäne gestellt worden und von Forschern der Uniklinik Jena systematisch in einer epidemiologischen Studie erfasst worden.

Die Forscher konnten so unterschiedliche Immunantworten aufzeigen, die bei Geimpften und bei Genesenen entstehen. So gibt es bei ausschließlich Geimpften nur Antikörper gegen das S-Protein – und diese auch in unterschiedlicher Ausprägung. Alle mRNA- und Vektor-Impfstoffe enthalten lediglich das S, also das „Spike-Protein“ als immunogenes Antigen. Genesene zeigten dagegen auch Antworten gegen das NC-Protein, einige ausschließlich, andere sowohl gegen NC- als auch gegen S-Protein.