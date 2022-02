Und so gelangen die Veröffentlichungen von Wissenschaftler:innen schnell in unter anderem jene Schlagzeilen, als mögliche sichere und günstige neue Alternativen im Spektrum der notwendigen Tests auf den COVID-19-Erreger. Im Falle des Gizmodo-Artikels, auf den sich auch das deutsche Technik-Magazin t3n bezieht, ist es die jüngst erschienene Arbeit von Forscher:innen der US-amerikanischen University of California in Santa Barbara in der Online-Ausgabe des Fachmagazins JAMA (Journal of the American Medical Association).