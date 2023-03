Neue Methode zum SARS-CoV-2-Nachweis entwickelt

„Tenada“ – das ähnelt dem spanischen Begriffe „De Nada“, was sich mit „Gern geschehen“ übersetzen lässt. Vielleicht hatten die spanischen Forschenden der Universität Barcelona, des Institute for Advanced Chemistry of Catalonia, des Institute of Microelectronics of Barcelona und des Aragon Nanoscience and Materials Institute of Aragon diese Ähnlichkeit im Sinn, als sie das Akronym für ihre jetzt publizierte neue Nachweis-Methode für RNA-Viren ersannen. TENADA steht dabei für „triplex enhanced nucleic acid detection assay“. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt im Fachjournal „International Journal of Molecular Sciences“.