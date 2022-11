In einem aktuellen DAZ-Beitrag diskutiert Christian Bauer, Pharmazierat und Apotheker aus dem ostbayerischen Burglengenfeld, inwiefern dieser Paragraf in der Praxis umgesetzt werden kann. Er berichtet, dass es in der „alten“ ApBetrO von 1995 eine Anlage 2 gab, die 23 Arzneimittelgruppen aufführte, die von Apotheken vorrätig zu halten waren – von A wie Analgetika bis V wie Vaginaltherapeutika. Inzwischen fördert der Verordnungsgeber die Eigenverantwortlichkeit der Apothekenleitung. Ein rigides Listenprinzip sei darüber hinaus nicht mit dem Selbstverständnis eines freien Heilberufes vereinbar und würde den individuellen Bedürfnissen vor Ort nicht genügen, so Bauer. Die Verantwortung für die Sicherstellung eines Wochenbedarfs an Arzneimitteln und Medizinprodukten und damit der ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung ist also in die Hände jeder einzelnen Apothekenleitung gelegt.