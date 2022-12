Auch der Präsident der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg (LAK), Martin Braun, hält Reinhardts Vorschläge für vollkommen verfehlt. „Arzneimittel werden aus gutem Grund von Ärzten verschrieben und von Apotheken an die Patienten abgegeben. Arzneimittelsicherheit und Patientenwohl gehen vor – unkontrollierbare Distributionswege, die Arzneimittelfälscher auf den Plan rufen, stehen dem diametral entgegen.“ Wenn sich Menschen nun auch noch versehentlich falsche oder bereits verfallene Arzneimittel auf einem Arzneimittel-Flohmarkt besorgen, müsse man mit noch mehr Krankenhauseinweisungen rechnen, da es im Ernstfall zu schweren Intoxikationen kommen könne.

Braun betont aber auch, dass Apotheken vor Ort im Austausch mit den Ärzten in der Regel Alternativen fänden. Die Sonderregeln bei der Arzneimittelversorgung während der Coronapandemie sieht er als Blaupause für eine patientenorientierte Lösung: „In der akuten Phase der Pandemie war es schon einmal möglich, die strengen bürokratischen Auflagen, die bei der Arzneimittelversorgung gelten, zu lockern. Dieses beherzte Handeln muss auch angesichts der derzeitigen Probleme möglich sein.“

Zambo: „Fahrlässig, verantwortungslos und heilberuflich nicht zu vertreten“

Tatjana Zambo, Präsidentin des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, will Reinhardts Aussagen ebenfalls so nicht stehen lassen: „Ein solcher Vorschlag ist fahrlässig, verantwortungslos und heilberuflich nicht zu vertreten“, betont sie in einer Pressemitteilung des Verbands. Selbstverständlich sei die Situation der Lieferengpässe bei einem gleichzeitig hohen Krankenstand besorgniserregend, räumt sie ein. „Dass man allerdings auf so eine absurde Idee kommt, dass die Menschen nun die in den Haushalten gelagerte Medikamente ohne jedweden fachlichen Rat munter fröhlich miteinander tauschen sollen, grenzt schon fast an Absurdität. Das gilt umso mehr, wenn dieser Vorschlag von einem Arzt kommt und noch dazu von einer durch sein Amt so herausgestellten Persönlichkeit.“

Mit der Idee, bereits abgelaufene Medikamente einzubeziehen, trete der BÄK-Präsident „die wichtige Errungenschaft der Arzneimittelsicherheit und gleichzeitig das Patientenwohl mit Füßen“, so Zambo weiter. Ihr sei auch kein Fall bekannt, bei dem in Arztpraxen abgelaufene Medikamente im Sprechstundenbedarf eingesetzt würden. Zambo fordert die Bundesärztekammer und die weiteren ärztlichen Standesvertretungen auf, sich unverzüglich von diesen Vorschlägen zu distanzieren.