Verlängerung für die Coronavirus-Impfverordnung

Heute Mittag findet im Gesundheitsausschuss des Bundestags eine öffentliche Anhörung zu zwei Änderungsanträgen der Regierungsfraktionen zum Entwurf für das Gaspreisbremsengesetz statt. Die Anträge sehen zum einen vor, COVID-19-Impfungen in eine Regelleistung der Apotheken umzuwandeln. Dazu sind Änderungen im Infektionsschutzgesetz, dem Sozialgesetzbuch 5. Buch (SGB V), der Apothekenbetriebsordnung und dem Apothekengesetz geplant.

Zum anderen sollen einige Vergütungsvorschriften der bisherigen Coronavirus-Impfverordnung als Übergangsvorschriften in das SGB V überführt werden. Dies betrifft unter anderem die Kosten von Apotheken und Großhandel für die Distribution der Vakzine. Ungewiss war bislang, wie es mit der Vergütung für die Durchführung der Impfungen weitergeht – auch diese ist in der Impfverordnung geregelt. Die Ärzteschaft hatte bereits vor einem Chaos in den Praxen gewarnt, wenn der Übergang in die Regelversorgung schlagartig erfolgen sollte.