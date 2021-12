Boehringer testet Beipackzettel mit „Gebärdensprach-Avatar“

Laut Pressemitteilung des Unternehmens sind weltweit 70 Millionen Menschen gehörlos. Viele würden die Laut- und Schriftsprache zwar lernen, dennoch blieben medizinische Fachbegriffe eine Herausforderung. Doch gerade bei lebenswichtigen Inhalten, wie zum Beispiel Arzneimittelinformationen, mache barrierefreie Kommunikation den Unterschied.

Daher kündigt das Unternehmen an, künftig einen „Gebärdensprach-Avatar“ in seine Beipackzettel zu integrieren. Mittels QR-Code gelangen die Patienten von der jeweiligen Packungsbeilage zu einer Website mit animierten Erklärvideos – sowohl mit als auch ohne digitalem Gebärdenübersetzer.

Ziel der Erklärvideos sei es, komplexe Begriffe zur Anwendung und Handhabung des jeweiligen Medikaments in Gebärdensprache zu übersetzten und zu erklären. Zudem stehe ein Lexikon für spezifische Fachbegriffe bereit.

Bereits ein Beipackzettel im Testlauf

Laut Boehringer Ingelheim wird das Angebot seit kurzem bereits in einem ersten Beipackzettel in deutscher Sprache getestet. Das Unternehmen kündigt an, weitere Packungsbeilagen entsprechend zu ergänzen.