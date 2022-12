Wie die EMA in ihrer Zulassungsempfehlung zu Vidprevtyn Beta erklärte, wurde der Impfstoff, der sich gegen das Spikeprotein der Beta-Variante von SARS-CoV-2 richtet, in einer Studie mit 162 Erwachsenen zur Auffrischung mit Comirnaty (zielt auf den Wildtyp) verglichen. Dabei soll Vidprevtyn Beta mehr Antikörper gegen Omikron BA.1 erzeugt haben als Comirnaty. Vidprevtyn Beta soll deshalb – als Auffrischimpfung – mindestens so wirksam sein wie Comirnaty.

Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Vidprevtyn Beta zählten Schmerzen an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Muskel- oder Gelenkschmerzen, allgemeines Unwohlsein und Schüttelfrost. Sie sollen in der Regel leicht und von kurzer Dauer gewesen sein.