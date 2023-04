Bimervax als neue COVID-19-Booster-Impfung zugelassen

Zugegeben, Vakzinen zur Auffrischung des Impfschutzes gegen eine COVID-19 Infektion, dürften in vielen Apotheken derzeit nicht gerade höchste Priorität haben. Dennoch gibt es nach wie vor Patient:innen, die von einer (weiteren) Auffrischimpfung profitieren könnten. So liegt der Anteil der mindestens 60-Jährigen, die die für sie empfohlene zweite Auffrischung erhalten haben, laut Robert Koch Institut auf niedrigem Niveau. Für bestimmte Patient:innengruppen, wie etwa Hochbetagte, Altenheimbewohner:innen und Immundefiziente, kann zudem eine fünfte Impfung durchaus sinnvoll sein.

Für die Auffrischung steht nun eine weitere Impfoption zur Verfügung: am 30. März 2023 sprach die Europäische Kommission auf Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur die Zulassung für Bimervax aus. Was kann dieser neue Impfstoff also?