So richtig anfreunden konnte sich das Plenum allerdings nicht mit dieser Idee einer Leitlinie für verbindliche Empfehlungen zur Lagerhaltung im Nachtdienst. Der Antrag wirke so, als sei etwas in der Lagerhaltung der Apotheke nicht in Ordnung, so die Gegner des Antrags. Außerdem müsse sich doch jede Apotheke individuell bevorraten, abhängig von der Lage und den Arztpraxen. Schließlich wurde die Diskussion ohne Abstimmung dazu per Geschäftsordnungsantrag abgebrochen: Übergang zum nächsten Antrag.