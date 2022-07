„In regelmäßig angestoßenen, zum Teil öffentlich geführten Diskussionen wird die vermeintlich uneinheitliche Bevorratung der Apotheken zur Begründung von Forderungen nach ergänzenden Versorgungsmodellen herangezogen“, schreiben die Apotheker:innen in ihrem Antrag. Um dieser hypothetischen Problematik zu begegnen, regen sie eine Standardisierung der Lagerhaltung in Nacht- und Notdiensten an. Eine entsprechende Leitlinie, die die Bundesapothekerkammer ausarbeiten soll, könne den Ärztinnen und Ärzten „in den Zeiten des Nacht- und Notdienstes als Hilfestellung zur Verordnung von in jeder diensthabenden Apotheke verfügbaren Arzneimitteln dienen und versachlicht zugleich die Diskussionen zu diesem Thema. Darüber hinaus dient eine solche Maßnahme auch dem Patient:innen- und Verbraucherschutz, da auf diese Weise das bewährte Vier-Augen-Prinzip in der Arzneimittelversorgung auch zu Zeiten des Nacht- und Notdienstes vollumfänglich aufrechterhalten wird.“

Auch die Apothekerkammer Westfalen-Lippe bringt sich mit zwei Anträgen in die Notdienstthematik ein: Sie will deutlich mehr pharmazeutische Freiheiten als bisher für die Diensthabenden erreichen. Zum einen sollen Apothekerinnen und Apotheker verordnete Arzneimittel rechtssicher und ohne Retax-Gefahr austauschen dürfen, etwa was Packungsgröße, Wirkstärke und Darreichungsform betrifft. In äußerst dringenden Fällen soll demnach auch die Aut-simile-Substitution gestattet sein – Vorbild für den Vorstoß ist die aktuell noch geltende SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung.

Abgabe von Dauermedikation ohne ärztliche Verordnung

Zum anderen fordert die AKWL, dass Apotheken im Notdienst beziehungsweise generell außerhalb der Praxisöffnungszeiten in dringenden Fällen ihren chronisch kranken Patientinnen und Patienten Arzneimittel ohne ärztliche Verordnung mitgeben dürfen, die sie dauerhaft einnehmen. Denn: „Eine Therapieunterbrechung durch zum Beispiel Nichteinnahme von notwendigen Herz- oder Blutdruckmedikamenten, weil die Notdienstpraxis aufgrund eines zu hohen Aufwands nicht aufgesucht wird, gefährdet die Gesundheit dieser Patient:innen“, konstatiert die Kammer. Dieses Ansinnen darf man wohl als Gegenvorschlag zu den ärztlichen Bestrebungen, für sie das Dispensierrecht im Notdienst einzuführen, verstehen.

Derzeit liegen die Anträge in der Vorabfassung vor. Am heutigen Donnerstag, den 28. Juli 2022, wird sich zunächst noch der ABDA-Gesamtvorstand mit dem Paket befassen – erst dann steht das Antragsheft fest.