Die Produktklassen lassen sich in der Regel in der Apotheken EDV ablesen. Die Lieferbedingungen sind oft hinterlegt. Für jede Untergruppe gelten eigene Regelungen in Bezug auf die Abgabe zulasten der GKV.

Implantate,

Herzschrittmacher,

Sehhilfen und

Kondome

werden auch als Medizinprodukte klassifiziert, spielen aber in der Regel in der Apotheke kaum eine Rolle.