Für die Läusemittel Nyda und Nyda Läusespray hat der Gemeinsame Bundesausschuss dies nun getan. In dem Beschluss vom 25. Oktober heißt es, „In der Anlage V wird in den Zeilen „Nyda“ und „Nyda Läusespray“ jeweils in der Spalte „Befristung der Verordnungsfähigkeit“ die Angabe „6. Dezember 2022“ ersetzt durch die Angabe „27. Mai 2024“. Am vergangenen Donnerstag wurde die Bekanntmachung des Beschlusses im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Somit können die Nyda-Produkte weiterhin für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen auf Kassenrezept verschrieben werden.