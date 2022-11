Wo liegt das Problem bei der Übermittlung von Chargennummern?

Dr. Jörn Graue, Vorsitzender des Hamburger Apothekervereins, warnt in Bezug auf die anlasslose Übermittlung von Chargennummern an Krankenkassen vor einem neuen datenschutzrechtlichen Problem beim E-Rezept. Dabei stützt er sich insbesondere auf ein Gutachten des Apothekenrechtlers Professor Dr. Hilko Meyer. Was steht in diesem Gutachten?