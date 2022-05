Keine Chargenbezeichnung im Abgabedatensatz – ein neuer Retax-Grund?

Neben den bereits bestehenden Prüfmechanismen entwickelt die Gematik aktuell einen sogenannten Referenzvalidator. Er gleicht ab, ob der erstellte Datensatz mit den Vorgaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und dem GKV-Spitzenverband zu den Verordnungsdaten sowie den Vorgaben des Deutschen Apothekerverbands (DAV) und des GKV-Spitzenverbands zu den Abgabedaten auf technischer Ebene übereinstimmt. Für die Apotheken ist dies ein Extra-Schutz vor Retaxationen – denn wenn der Referenzvalidator grünes Licht gibt, können die Krankenkassen den Datensatz technisch nicht so einfach beanstanden. Das Tool soll ab November einsatzbereit sein, sagte DAV-Vorstandsmitglied Anke Rüdinger kürzlich im Interview mit dem ABDA-Newsroom.

Auch die Chargennummer muss übermittelt werden

Doch nicht alle Gefahren lassen sich so einfach bannen. Retaxationen wird es weiterhin zum Beispiel geben, wenn die Apotheke eine falsche Sonder-PZN aufträgt oder Rabattverträge missachtet. Zudem könnten sich Schwierigkeiten aus der Abrechnungsvereinbarung zwischen DAV und GKV-Spitzenverband ergeben. Die Vertragspartner haben sich darauf geeinigt, dass mit dem Abrechnungsdatensatz auch die Chargennummer des abgegebenen Arzneimittels übermittelt werden muss, wie der DAV auf DAZ-Nachfrage bestätigt.

„Es ist richtig, dass mit dem E-Rezept auch die Chargennummer erfasst werden soll“, schreibt ein Sprecher der Redaktion. Betroffen sind den Angaben zufolge nur authentifizierungspflichtige Arzneimittel, sofern sie auf der äußeren Umhüllung einen Data-Matrix-Code tragen – also solche, die über das Securpharm-System verifiziert werden müssen. Mit dem Abscannen in der Apotheke wird die Chargenbezeichnung in den Datensatz aufgenommen. Vertraglich ist die Übermittlung der Charge laut DAV in § 2 der Anlage 1 der Arzneimittelabrechnungsvereinbarung nach § 300 Absatz 3 SGB V geregelt.