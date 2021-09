Welche Apps können verordnet werden? (Teil 1)

Ärzte und Psychotherapeuten können seit dem Inkrafttreten des Digitale-Versorgung-Gesetzes im Dezember 2019 digitale Gesundheitsanwendungen – kurz DiGA – zulasten der GKV verordnen. Unter digitalen Gesundheitsanwendungen versteht man dabei zertifizierte Medizinprodukte niedriger Risikoklassen (I oder IIa), die hauptsächlich auf digitalen Technologien basieren. Sie sollen den Nutzer bei Diagnose, Adhärenz und Therapie von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen unterstützen.

An den Apotheken gehen die DiGA bislang weitestgehend vorbei. Zwei Anträge auf dem Deutschen Apothekertag, der kommende Woche stattfindet, wollen das ändern. Sie stammen von der Apothekerkammer Berlin. So sollen Apotheken die Versorgung dieser Apps der Patienten sicherstellen, indem sie unter anderem dazu beraten – gegen Honorar versteht sich. Um Apotheker:innen dabei zu unterstützen, sollen DiGA dem weiten Antrag zufolge in die ABDA-Datenbank eingepflegt werden.