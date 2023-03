Um eine anhaltende Gewichtsreduktion zu ermöglichen, setzt die App auf die Veränderung von Bewegungs-, Ernährungs- und Verhaltensgewohnheiten. Zu diesem Zweck können Kalorienaufnahme und -verbrauch in der App erfasst und so veranschaulicht werden. Hierfür kommen optional auch Fitnesstracker und WLAN-Waagen zum Einsatz, die jedoch kein Bestandteil der Kassenleistung sind. In der sogenannten Akademie erhalten die Nutzenden relevantes Wissen (z. B. zu Ernährung und Bewegung), das dem jeweiligen Lebensstil angepasst wird. Mithilfe von multimedialen Lektionen werden zudem Verhaltenstipps und Hintergrundinformationen vermittelt. Durch spielerische Elemente, z. B. durch das Erwerben von Medaillen, soll die Motivation während des Therapiezeitraums aufrechterhalten werden. Bei Fragen oder Schwierigkeiten sowie für Feedback steht ein qualifizierter Support via Chat-Funktion zur Verfügung.