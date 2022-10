Schleswig-Holsteins Kammerpräsident schreibt an Apothekersohn Habeck

Schleswig-Holsteins Kammerpräsident Christiansen hat sich sogar mit einem Brief an den für das Apothekenhonorar verantwortlichen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gewandt, der aus einer Apothekerfamilie stammt und seinen Wahlkreis in Schleswig-Flensburg hat. Christiansen erklärt in dem Schreiben, dass die Apotheken im Jahr 2005 noch einen Wertschöpfungsanteil an den GKV-Ausgaben von 2,8 Prozent hatten. Die Ärzte dagegen 15,2 Prozent. Bei den Apotheken sei der Anteil bis zum Jahr 2021 auf 1,9 Prozent gesunken, während die Ärzte ihren wiederum auf 15,8 Prozent steigern konnten.