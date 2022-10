Paracetamol gilt in allen Phasen einer Schwangerschaft als ein Mittel der Wahl bei medikamentös behandlungsbedürftigen Schmerzen. In den vergangenen Jahren wurden wiederholt Studien publiziert, die bei dem beliebten Schmerzmittel potenzielle Gefahren für das ungeborene Kind untersuchten. Die Arzneimitteldatenbank Embryotox weist aber auch darauf hin, dass die Studienergebnisse kritisch zu bewerten sind. So seien beispielsweise Untersuchungen zu asthmatischen Beschwerden oder Hodenhochstand bei Jungen nach intrauteriner Paracetamol-Exposition „z.T. nicht schlüssig und die beobachteten Effekte nur grenzwertig signifikant.“