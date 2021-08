Potenziell fruchtschädigende Arzneimittel sind per se natürlich nicht schlecht oder haben ein generell negatives Nutzen-Risiko-Profil – zumindest, solange keine Schwangerschaft besteht. Das Problem ist nur: Nicht alle Schwangerschaften sind geplant – laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist jede dritte Schwangerschaft unbeabsichtigt – und die Frau weiß unter Umständen in den ersten Wochen nach der Empfängnis nicht, dass sie überhaupt schwanger ist. Doch gerade in den ersten acht bis zwölf Wochen erfolgt die Organanlage beim Ungeborenen und damit ist dann das Risiko für Fehlbildungen am Embryo am größten.