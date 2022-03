Dem Konsortium von eRIKA gehören neben Konsortialführer Barmer die AOK Nordost, die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe und die Universitäten Bielefeld, Wuppertal und Köln an, heißt es weiter in der Pressemeldung. Mit an Bord seien die Gematik, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und Patientenvertreter, darüber hinaus arbeite „eine Vielzahl weiterer Kooperationspartner mit oder unterstützte das Projekt im wissenschaftlichen Beirat durch ihre Expertise“.