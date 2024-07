Wie die ABDA am Donnerstag in ihrem Newsroom mitteilt, wird Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Deutschen Apothekertag (DAT) 2024 in München „teilnehmen“. Allerdings wird dies wie in gewohnter Manier nur virtuell geschehen: Er wird digital zugeschaltet, um zur Eröffnung am 9. Oktober ein Grußwort an die Delegierten sprechen.

Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte der Minister keine frohen Botschaften zu verbreiten und war möglicherweise nicht unglücklich, sich mit einem Klick aus der Veranstaltung verabschieden zu können. 2023 traf er auf Delegierte in Protestwesten. Wie weit seine damals erstmals in groben Zügen angekündigte Apothekenreform ein Jahr später gediehen sein wird, muss sich zeigen. Wenn es bei den Plänen „Apotheke ohne Apotheker“ bleibt, dürfte die Stimmung der Delegierten auch 2024 nicht zum Besten stehen.