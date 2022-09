Da Migränepatienten vielen der für sie unangenehmen Gerüche im Alltag kaum ausweichen können, setzt die Forschung auf eine andere Strategie: eine Desensibilisierung. Dieser Ansatz wird derzeit in der Kopfschmerzambulanz am Universitätsklinikum Dresden getestet. Dort trainierten Versuchspersonen ihren Geruchssinn zum Beispiel regelmäßig mit Rosen- und Zitronendüften. Immerhin konnte auf diese Weise die Schmerzwahrnehmungsschwelle erhöht werden. Die Betroffenen waren also weniger empfindlich für Schmerzreize.