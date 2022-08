Zusätzliche Grenzen sind der Therapie durch die Gegenanzeigen der Triptane gesteckt. Diese sind primär auf die vasokonstriktorischen Effekte zurückzuführen. Triptane greifen als selektive Agonisten an verschiedenen Serotonin(5-HT)-Rezeptoren an. Durch die Bindung an 5-HT 1D -, 5-HT 1B - und 5-HT 1F -Rezeptoren entfalten sie die gewünschte gefäßverengende Wirkung an zerebralen Blutgefäßen, die bei einem Migräneanfall pathologisch erweitert sind. Allerdings führt die Stimulation der in peripheren Blutgefäßen lokalisierten 5-HT 1B -Rezeptoren auch zur Verengung von Gefäßen des Herz-Kreislaufsystems (s. Abb. 2). In der Folge kann es zu unerwünschten Wirkungen, wie Blutdruckanstieg oder kardialen Zwischenfällen kommen.