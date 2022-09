Migräne- und Kopfschmerz-Apps sollen das Leiden der Betroffenen lindern und setzten dabei vor allem auf eine Tagebuchfunktion. Durch die zeitliche Erfassung der Kopfschmerzattacken sowie der jeweiligen Symptome und Maßnahmen können Diagnose und Therapie erleichtert werden. Zudem können der Therapieverlauf überwacht und in der Folge gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergriffen werden.



Kopfschmerztagebücher sind jedoch nicht neu. In analoger Form werden sie bereits von vielen Kopfschmerzpatienten geführt und sogar in der entsprechenden Leitlinie zur Diagnose eines medikamenteninduzierten Kopfschmerzes erwähnt. Stiftung Warentest hat im August dieses Jahres einige Kopfschmerz- und Migräne-Apps mit Tagebuchfunktion untersucht und kam zu einem eher ernüchternden Ergebnis.