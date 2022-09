Wann genau man allerdings mit konkreten Ergebnissen rechnen könne, sei nicht leicht zu sagen. „Das ist wirklich sehr schwer abzuschätzen. Wie bei allen Wirkstofffindungsprojekten braucht man einen langen Atem. Darüber hinaus handelt es sich um einen bisher wenig erforschten Mechanismus. Mit viel Glück könnte man es schaffen, in 3 bis 5 Jahren eine Substanz in die klinische Entwicklung zu bringen, ein längerer Zeitraum ist aber vermutlich realistischer“, erklärt Ciesek. In jedem Fall werde man mögliche neue Arzneimittel, die an diesem Mechanismus wirken, aber wohl nicht nur gegen SARS-CoV-2, sondern auch gegen weitere RNA-Viren einsetzen können, vermutet die Wissenschaftlerin.