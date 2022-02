Omikron und seine vier Subtypen

In 80 Tagen um die Welt – nicht nur Jules Vernes Protagonisten Phileas Fogg ist das gelungen. In diesen Tagen ist es ein Virus. Am 9. November 2021 tauchte die Variante Omikron des COVID-19-Erregers SARS CoV-2 erstmals in einer Probe in Südafrika auf, am 21. November 2021 bekam sie ihren Namen B.1.1.529 in der sogenannten Pango-Nomenklatur und bereits am 26. November 2021 stufte die Weltgesundheitsorganisation WHO sie als besorgniserregende Variante (Variant of concern, VOC) ein. (Erst später fand man allerdings auch in älteren Proben die Omikron-Variante – bereits seit 15. September 2020.)