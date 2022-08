Das E-Rezept via eGK kommt

Niemand ist wirklich zufrieden, dass das E-Rezept derzeit nur über zwei Wege in Apotheken eingelöst werden kann: mittels der E-Rezept-App der Gematik und dem Papierausdruck des Rezeptcodes. Die erste Variante ist für viele Menschen praktisch (noch) nicht umsetzbar, die zweite ist angesichts des Ziels, die E-Verordnung papierlos und ohne Medienbruch zu übermitteln, ebenfalls nur eine Notlösung.

Seit geraumer Zeit wird daher als dritten Weg über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) diskutiert. Erst letzte Woche hatte die Kassenärztliche Bundesvereinigung darauf gepocht, diese bisher erst ab 2023 von der Gematik und den Apothekenverwaltungssystemen vorgesehene Lösung, „unbedingt vorzuziehen“.

Schon im vergangenen Juli hatte die Gematik ein Papier vorgelegt, in dem beschrieben ist, wie der Abruf von E-Rezepten „mit personenbezogenem Identitätsnachweis“, was in diesem Zusammenhang die eGK ist, in der Apotheke vonstattengeht und was der Mehrwert für die Patient:innen sein soll.