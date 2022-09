Weshalb dauert es so lange, eine Lösung zu entwickeln?

Was allerdings etwas verwundert ist, dass man bei der Gematik offenbar schon seit geraumer Zeit an dieser Lösung arbeitet und sie immer noch nicht nutzbar ist. Denn in besagter Veröffentlichung steht: „Es ist zum jetzigen Zeitpunkt, Anfang Januar 2022, absehbar, dass nur eine geringe Anzahl Versicherte eine Authentisierung durchführen können, da sich die Ausgabe der zur Authentifizierung benötigten NFC-fähigen elektronischer Gesundheitskarten (eGK) und zugehöriger PIN über mehrere Jahre strecken wird.“

Und weiter: „Um den Versicherten dennoch einen Mehrwert durch das E-Rezept und dem dazugehörige E-Rezept-FdV bieten zu können, sollen schnellstmöglich die wichtigsten Funktionen (zumindest übergangsweise) auch ohne Authentisierung ermöglicht werden.“ Allerdings dürfte derzeit bei der Gematik vor allem die Erarbeitung einer Zugriffslösung per eGK in der Apotheke im Vordergrund stehen. Denn schließlich wird seitens der Ärzteschaft die weitere Beteiligung am Roll-out von der raschen Schaffung dieser Möglichkeit abhängig gemacht.