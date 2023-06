Der aktuelle Geschäftsführer Kommunikation der Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL), Michael Schmitz, wird im Januar 2026 das Amt des AKWL-Hauptgeschäftsführers übernehmen. Er folgt damit auf Dr. Andreas Walter, der sich in den Ruhestand verabschieden wird. Das gab Walter am gestrigen Mittwoch bei der Kammerversammlung der AKWL in Münster bekannt.

Schon ab dem kommenden Jahr wird Schmitz als stellvertretender Hauptgeschäftsführer fungieren und gemeinsam mit Walter eine weitere Veränderung in der hauptamtlichen Organisation des Apothekerhauses gestalten: „Zukünftig steuert ein Führungskreis, bestehend aus der Hauptgeschäftsführung, fünf Bereichsleiter*innen und der Stabsstellenleiterin Projekte das Tagesgeschäft und die Projektarbeit“, schreibt die Kammer dazu in einer Pressemitteilung. Dem Führungskreis gehören demnach neben Walter und Schmitz an:

Friedrich Averbeck (Personal und Finanzen),

Ute Behle (Pharmazeutische Qualität),

Sören Cromberg (Recht und Auftragsverwaltung),

Stefan Lammers (IT und Mitgliederverwaltung),

Dr. Sylvia Prinz (Pharmazeutische Qualifizierung)

sowie Yvonne Schmees (Stabsstellenleiterin Projekte).

Stabsstellenleiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit ist Pressesprecher Sebastian Sokolowski. „Im Führungskreis werden alle relevanten Entscheidungen gemeinsam aufbereitet, getroffen und federführend durch die Hauptgeschäftsführung gegenüber Präsidium und Vorstand verantwortet sowie gemeinsam Personalentwicklung betrieben“, erläutert Kammerpräsidentin Gabriele Regina Overwiening die neue Organisationstruktur. „Wir sind Dr. Andreas Walter sehr dankbar für all das, was er in den letzten Jahrzehnten für die Apothekerkammer geleistet und erreicht hat. Bei seinem designierten Nachfolger, der auch schon mehr als zwei Jahrzehnte bei uns an Bord ist, wissen wir die AKWL ebenso in besten Händen. Wir freuen uns, dass der Übergang in den kommenden Jahren reibungslos und konstruktiv erfolgen wird und wir zugleich weiterhin mit Hochdruck all die Projekte bearbeiten und weiterverfolgen können, die für unseren Berufsstand wichtig sind.“

Apotheker Walter ist bereits seit August 1999 für die Apothekerkammer Westfalen-Lippe tätig, zunächst als Geschäftsführer Pharmazie. Seit 2009 fungiert er als Hauptgeschäftsführer der AKWL. Schmitz ist seit Mai 2002 bei der AKWL beschäftigt, seit 2009 als Geschäftsführer Kommunikation, IT und Neue Medien. Nach dem Studium der Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Philosophie war er fünf Jahre als Zeitungsredakteur und vier Jahre als Pressesprecher und Marketingleiter in der Telekommunikationsbranche tätig.