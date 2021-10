Wann braucht man den HBA und wann nicht?

Anwendungsfall 2: ApoBetrO § 17 Abs. 5: „Der Apotheker hat jede Änderung auf der Verschreibung zu vermerken und […] im Falle der Verschreibung in elektronischer Form der elektronischen Verschreibung hinzuzufügen und das Gesamtdokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu verse­hen.“ Für diesen Fall muss die qualifizierte elektronische Signatur mittels eHBA verwendet werden. In der Regel wird ein Apotheker zum Beispiel am Tagesende alle Abgabedaten bearbeiten und dann in einem Vorgang qualifiziert signieren.

Quelle: Gematik